В Киеве неосторожный водитель задавил женщину

Сегодня, 13:45

21-летний водитель Mercedes Vito сдавал назад и не заметил пешехода

 

Киевлянка умерла в карете &quot;скорой&quot;
Киевлянка умерла в карете "скорой". Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в среду в 19:23 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Севастополя автомобиль сбил женщину, и теперь она находится без сознания. Следственно-оперативная группа установила: во дворе одного из домов 21-летний водитель Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину-пешехода и травмировал ее. В карете скорой медицинской помощи 81-летняя киевлянка умерла.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи обращаются в суд с ходатайством о назначении судебных экспертиз для установления механизма и причин смертельной аварии.

Правоохранители устанавливают свидетелей смертельного ДТП и просят возможных свидетелей позвонить в следственное управление по телефону (044) 271-99-22.

Напомним, в ночь на среду, 7 марта, на проспекте Победы, 7 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 30-летний пешеход.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем, который сбил пожилого мужчину.

Напомним, в конце февраля в Киеве на Большой Окружной дороге, пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.
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Источник:

"Сегодня"

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