В Киеве несколько авто сгорело в крупном пожаре

Сегодня, 20:31

Сообщение о возгорании и сильном задымлении в паркинге поступило в субботу в 21:50

 


Огонь уничтожил два автомобиля, еще два серьезно повреждены. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Огонь уничтожил два автомобиля, еще два серьезно повреждены. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Огонь уничтожил два автомобиля, еще два серьезно повреждены. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве на Осокорках, по улице Чавдар, 13, произошел крупный пожар в шестиэтажном подземном паркинге.

"Сообщение о возгорании и сильном задымлении в подземном паркинге поступило в субботу в 21:50. На место выехали спасатели. В помещении было сильное задымление. Пожарным удалось спустя час локализовать возгорание и не допустить распространение огня на другие машины. Увы, огонь уничтожил два автомобиля и еще два серьезно повреждены. Люди во время пожара не пострадали", — сообщили в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что причины возгорания устанавливает полиция.

Ранее мы писали о том, что во вторник, 6 февраля, на проезжей части дороги на ул. Марко Вовчка, 12/14, в автомобиле Opel Vectra возник пожар.

В 6:27 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания автомобиль сгорел полностью.

Напомним, в пятницу, 2 февраля, в 00:39 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Почайнинская, 70, возник пожар.

Оказалось, что загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, огонь также распространился на рядом расположенный автомобиль Suzuki Swift. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и в 00:56 локализовали его, а в 1:09 полностью ликвидировали.

В результате пожара в Honda сгорел моторный отсек и салон автомобиля, а в Suzuki повреждена задняя часть, капот, задний фонарь, бампер и частично багажное отделение.
авто, пожар, паркинг, задымление, в Киеве
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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