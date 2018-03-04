В Киеве несколько авто сгорело в крупном пожаре
Сообщение о возгорании и сильном задымлении в паркинге поступило в субботу в 21:50
Огонь уничтожил два автомобиля, еще два серьезно повреждены. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Огонь уничтожил два автомобиля, еще два серьезно повреждены. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Огонь уничтожил два автомобиля, еще два серьезно повреждены. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве на Осокорках, по улице Чавдар, 13, произошел крупный пожар в шестиэтажном подземном паркинге.
"Сообщение о возгорании и сильном задымлении в подземном паркинге поступило в субботу в 21:50. На место выехали спасатели. В помещении было сильное задымление. Пожарным удалось спустя час локализовать возгорание и не допустить распространение огня на другие машины. Увы, огонь уничтожил два автомобиля и еще два серьезно повреждены. Люди во время пожара не пострадали", — сообщили в ГСЧС Киева.
Там добавляют, что причины возгорания устанавливает полиция.
Ранее мы писали о том, что во вторник, 6 февраля, на проезжей части дороги на ул. Марко Вовчка, 12/14, в автомобиле Opel Vectra возник пожар.
В 6:27 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания автомобиль сгорел полностью.
Напомним, в пятницу, 2 февраля, в 00:39 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Почайнинская, 70, возник пожар.
Оказалось, что загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, огонь также распространился на рядом расположенный автомобиль Suzuki Swift. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и в 00:56 локализовали его, а в 1:09 полностью ликвидировали.
В результате пожара в Honda сгорел моторный отсек и салон автомобиля, а в Suzuki повреждена задняя часть, капот, задний фонарь, бампер и частично багажное отделение.