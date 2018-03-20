В Киеве несовершеннолетняя девушка ушла из дома и говорит, что не вернется

Сегодня, 16:16

Подросток связывается с родителями по телефону

Девочка общается с правоохранителями и родственниками по телефону
Девочка общается с правоохранителями и родственниками по телефону. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве 17-летняя девушка Александра Тимошенко ушла из дома.

Как пишет "Информатор", несовершеннолетняя связывается по телефону с родителями и правоохранителями, но объясняет, что домой возвращаться не хочет.

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Причину, по которой девочка так поступила, в службе назвать отказались. Ее местонахождение пока неизвестно. Любую информацию об Александре можно сообщить по номеру 102 или 0-800-209-020 (звонки по Украине бесплатные).

Напомним, в Киеве без вести пропал молодой парень Виталий Будник. С ним нет связи уже два дня. Парень 2000 года рождения ушел из дома по улице Курнатовского 18 марта.

Также мы сообщали, что в Киеве разыскивают 25-летнего Максима Нестулю. Мужчина пропал в ночь на 28 февраля.

Ранее необычный случай произошел в Оболонском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, от бабушки сбежал четырехлетний внук по имени Саша. Ребенка удалось разыскать.

Напомним, ранее стали известны подробности нашумевшей истории с исчезновением двух девочек-подростков в Киеве, которые ушли выгуливать собак на Троещине и не вернулись вовремя домой. Как оказалось, школьницы – 10-летняя Вероника Пивень и 12-летняя Анжелика-Мария Брусова – решили какое-то время провести в пустующей квартире, оставшейся после смерти бабушки одной из них.
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