В Киеве ночью горела больница

В Киеве сегодня ночью на Подоле загорелась больница. Спасателей на место происшествия по ул. Григория Сковороды, вызвали в 2:00, сообщает ГСЧС столицы.

По прибытию выяснилось, что горит аудитория на последнем этаже четырехэтажного корпуса больницы. В 2:35 пожар был локализован, а в 2:50 – ликвидирован.

К тушению были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, вчера ночью масштабный пожар произошел на ул. Аэродромной в Соломенском районе: на территории одной из столичных фармацевтических компаний горела крыша и второй этаж офисного здания.

Как сообщалось, около полудня 11 августа в Киеве загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел на проспекте Бажана около станции метро "Осокорки" в Дарницком районе столицы.

Ранее, 16 июля, спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке по ул. Вербицкого, 17-Г (Дарницкий район). Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар возник в жилой комнате одной из квартир на третьем этаже. Во время тушения бойцы обнаружили тело женщины 1942 года рождения.