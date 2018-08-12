В Киеве ночью горело здание фармацевтической компании

В Киеве сегодня ночью, 12 августа в 1:25, спасателям сообщили о пожаре на ул. Аэродромной в Соломенском районе, рассказали в ГСЧС столицы.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что на территории одной из столичных фармацевтических компаний горит крыша и второй этаж офисного здания. По предварительной информации, оно не эксплуатировалось.

В 2:44 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 02:52 – ликвидирован. Спасателям удалось предотвратить распространение пожара на всю площадь офисного здания и на два склада, которые находятся неподалеку.

В результате пожара сгорела крыша, перегородки и офисная мебель на втором этаже. На месте происшествия работало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Как сообщалось, около полудня 11 августа в Киеве загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел на проспекте Бажана около станции метро "Осокорки" в Дарницком районе столицы.

Ранее, 16 июля, спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке по ул. Вербицкого, 17-Г (Дарницкий район).Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар возник в жилой комнате одной из квартир на третьем этаже. Во время тушения бойцы обнаружили тело женщины 1942 года рождения.