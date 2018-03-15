В Киеве ночью хулиганы разбили стекла в авто на парковке

Сегодня, 13:35

Киевляне предполагают, что это "порезвились детишки"

 


Разбиты окна в нескольких машинах. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Разбиты окна в нескольких машинах. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Разбиты окна в нескольких машинах. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Разбиты окна в нескольких машинах. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Разбиты окна в нескольких машинах. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Ивана Пулюя (Турецкий городок) неизвестные ночью разбили окна в нескольких автомобилях.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как пишут в комментариях местные жители, ЧП произошло на платной парковке возле одного из супермаркетов.

"Явно "детишки" порезвились... и они ваши соседи. Вот и ищите в своем доме озорников. Они же дети, что возьмешь?", – с сарказмом комментирует ЧП Andrey Volo.

Напомним, двое молодых парней разбили большое окно в новом польском трамвае Pesa, на линии скоростного трамвая на Борщаговке в Киеве. Инцидент произошел 7 января, около 21:30 на участке между станциями "НАУ" и "Индустриальный мост". Как рассказали нам в КП "Киевпастранс", водитель трамвая сразу же вызвал на место ЧП полицию, и хулиганов удалось задержать. Их отвезли на конечную скоростного трамвая, где полицейские составили админпротоколы. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные разбили окно в маршрутном автобусе. Разбитое стекло в салоне увидела кондуктор рейса, когда общественный транспорт находился на улице Шолом-Алейхема, о чем сразу сообщила водителю.
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