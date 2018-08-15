В Киеве ночью сгорели три больших грузовика

В Киеве спасателям сообщили об автопожаре на территории одного из заводов на Отрадном проспекте. Инцидент произошел сегодня, 15 августа, ночью в 1:03, сообщает ГУ НП Киева.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что загорелся грузовой автомобиль Renault. При этом пламя перекинулось на два рядом припаркованных грузовика MAN.

Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара.

В 1:31 возгорание было локализовано, а в 1:58 – полностью ликвидировано. В результате инцидента выгорели кабины трех автомобилей и частично повреждены их прицепы.

На месте происшествия работало пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Ранее столичные правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Голосеевском районе. Как рассказали в ГУ НП Киева, мужчина облил машину бензином и поджег, при этом и сам пострадал. Выйти на след злоумышленника помог служебный пес.

Также мы писали о том, что у 16-этажного жилого дома на просп. Оболонском, 52, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia было повреждено заднее правое крыло.

Ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорели 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению.