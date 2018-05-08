В Киеве ночью сгорело дорогое авто

В результате пожара на Оболонском проспекте повреждения получила и находящаяся рядом машина

В Киеве произошел пожар в автомобиле.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 8 мая в 00:57 спасателям поступило сообщение о том, что у 16-этажного жилого дома на просп. Оболонском, 52, в автомобиле Mercedes-Benz S-500 возник пожар.

На место происшествия прибыли пожарные 25-й Государственной пожарно-спасательной части. В 1:23 бойцы ликвидировали пожар.

В результате возгорания поврежден моторный отсек и передние колеса автомобиля, в рядом расположенном автомобиле Skoda Octavia повреждено заднее правое крыло.

К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, ранее в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению, причины пожара выясняются

Кроме того, недавно в Киеве на Осокорках произошел крупный пожар в шестиэтажном подземном паркинге. В помещении было сильное задымление. Пожарным удалось спустя час локализовать возгорание и не допустить распространения огня на другие машины. Увы, огонь уничтожил два автомобиля и еще два были серьезно повреждены.