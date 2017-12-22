В Киеве обиженный на охранника мужчина "заминировал" торговый центр

В Киева задержали псевдоминера торгового центра.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, около 20:00 в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонил неизвестный с сообщением о взрыве, который может произойти в торговом центре на улице Малышко.

Правоохранители эвакуировали из помещения 120 человек, а специалисты взрывотехнической службы тщательно осмотрели заведение и прилегающую территорию. Опасных предметов и веществ не обнаружили, поэтому впоследствии заведение продолжило работу в обычном режиме.

"Мы выяснили, что звонок поступил с мобильного телефона, принадлежащего жителю Святошинского района столицы. На момент нашего визита мужчина находился дома и употреблял спиртное. Нам он объяснил, что после конфликта с охранником торгового центра решил ему отомстить, поэтому сообщил о взрывчатке", – рассказали в полиции.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 42-летнего киевлянина задержали и доставили в районное управление полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве "минера" столичной подземки осудили к четырем годам заключения. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в течение недели в апреле 2017 года злоумышленник дважды звонил в полицию и сообщал о заминировании станций столичного метрополитена. Ранее судимый злоумышленник, который до этого также "минировал" столичную подземку в 2016 году, продолжил развлекаться, сообщая о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра".

Недавно полицейские дважды устраивали проверки и эвакуировали людей из-за ложных анонимных сообщений о взрывчатке. Днем неизвестные "заминировали" здание на Крещатике, из-за чего были эвакуированы больше 50 человек. А вечером, в 18:00 — больницу на ул. Котельникова в Святошинском районе.