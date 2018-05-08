В Киеве обнаружили тело мужчины в пруду

В Голосеевском районе Киева на Совских прудах нашли тело мужчины.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, тело обнаружили случайные прохожие вечером в понедельник. Спасатели достали его из воды. На месте работали врачи скорой помощи, патрульные полицейские и СОГ.

Напомним, в конце апреля в Днепровском районе Киева двое студентов обнаружили тело мужчины. Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда забросили удочки, почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но, когда вытащили, увидели мертвого мужчину.

Напомним, в Киеве 18 апреля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Лыбедь на ул. Симона Петлюры, 29 находится тело мужчины. Прибыв на место, бойцы ГС ЧС выяснили, что тело мужчины находится на поверхности воды на расстоянии 1 метра от берега, сообщили в ведомстве. Спасатели с помощью шанцевого инструмента достали тело и передали правоохранительным органам.

Ранее спасателям поступило сообщение о том, что в озере Березка в Днепровском районе столицы на поверхности воды находится тело мужчины.