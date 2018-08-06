В Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллиона

Сегодня, 20:43

Женщина, находившаяся в авто, не пострадала

 


фото espreso.tv

фото espreso.tv

Сегодня примерно в 18.00 на улице Здолбуновской в Киеве, где ранее украли из авто сумку с миллионом гривен, неизвестные расстреляли автомобиль "Тойота Кэмри".

По предварительным данным, злоумышленники украли из авто примерно 2 млн гривень, передают "Стражи Эспрессо".

По инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина. Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги. Женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают преступников, введен план перехват.

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Как удалось узнать, в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку таких автомобилей.

Ранее в Печерском районе Киева ограбили местного жителя без постоянного места работы, в автомобиле которого была сумка с 1,3 млн гривен. Злоумышленники разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги, после чего скрылись на автомобиля Mercedes.

Также в Киеве на Печерске злоумышленники отобрали у киевлянина несколько миллионов гривен. Событие произошло на улице Московская: нападавшие забрали сумку, в которой, со слов заявителя, было более семи миллионов гривен.
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