В Киеве обстреляли маршрутку

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В Киеве под обстрел попала маршрутка с пассажирами

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Соответствующее видео во вторник, 15 мая, публикует Киев Оперативный в соцсети Facebook.

Инцидент произошел примерно в 23:00 14 мая вблизи станции метро Лесная.

Под обстрел попал автобус Киев – Бровары.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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Ранее в Голосеевском районе Киева неизвестные якобы обстреляли припаркованные пассажирские микроавтобусы. По предварительной информации, стрельба произошла в результате конфликта перевозчиков. Люди не пострадали.

Ранее суд избрал меру пресечения двум фигурантам резонансного преступления– смертельного конфликта на ул. Лагерной возле метро "Берестейская".

Напомним, в понедельник, 29 января, в помещении "Национальной лотереи" произошла стрельба, в результате которой один мужчина погиб, а второй был ранен. В полиции заявили о разборках между охранными фирмами. Сразу же после происшествия были задержаны двое подозреваемых.
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