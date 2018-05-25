В Киеве огромная ветка рухнула сразу на четыре авто

Сегодня, 17:03

Люди во время ЧП не пострадали

 


ЧП на Подоле. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ЧП на Подоле. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ЧП на Подоле. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ЧП на Подоле. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ЧП на Подоле. Фото: facebook.com/KyivOperativ

ЧП на Подоле. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Хоревой 31А (Подол) от дерева отломалась огромная ветка.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, в результате пострадало четыре припаркованных автомобиля. К счастью, в них никого не было.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на припаркованный на тротуаре автомобиль Range Rover упало дерево.

Ранее мы сообщали, что сильный ветер, который разбушевался в столице и пригородах в середине мая, стал причиной серьезных происшествий. 13 мая в Фастове поваленное дерево перекрыло дорогу. В соцсетях жители столицы пишут о других ЧП. В группе "Троещина ВК" рассказывают, что на ул. Бальзака ветер повалил остановку транспорта, а на ул. Сабурова во дворе дома упала огромная ветка.

А 1 апреля в Киеве на бульваре Тараса Шевченко дерево упало на два автомобиля. Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших не было, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения – царапины и вмятины.
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