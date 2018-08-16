В Киеве падали деревья, с домов срывало антенны: спасатели рассказали о последствиях ночной непогоды

Сегодня, 09:29

Специалисты разблокировали дороги и отбуксировали пострадавшие автомобили

 


После ночного потопа в Киеве спасатели ликвидируют последствия удара непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, стихия привела к падению деревьев.

Всего спасатели насчитали 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи. 

"Также на ул. Политехнической покосилась ель высотой 15 метров. Представители "Киевзеленстроя" будут проводить работы по ее восстановлению", – сообщили в ГСЧС.


Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

С некоторых домов свисали металлические конструкции, в том числе на ул. Братиславской с пятиэтажки сорвало антенну мобильной связи. На месте происшествия ждут автокран и представителей оператора мобильной связи.

Также в городе подтопило автомобили, одна машина застряла в яме – ее пришлось отбуксировать. 

В центре города – на Крещатике и Бессарабской площади -  тоже работает спецтехника:


Фото: Оксана Москаленко / "Сегодня"

Фото: Оксана Москаленко / "Сегодня"

Фото: Оксана Москаленко / "Сегодня"

Кроме того, проводились работы по откачиванию воды их тоннеля на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева. Как известно, этот тоннель на Дорогожичах сильно затопило во время июльских ливней.

А в киевских парках работают коммунальщики – там ломал ветки деревьев. 

02Фото: "Сегодня"
потоп, спасатели, деревья, непогода, коммунальщики, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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