В Киеве парень ограбил водителя маршрутки

Сегодня, 16:26

Злоумышленником оказался ранее судимый 21-летний киевлянин


Видео: kyiv.npu.gov.ua

Киевские оперативники задержали мужчину за ограбление водителя маршрутки.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось на улице Терещенковской в Шевченковском районе Киева. Злоумышленник ехал в маршрутке и увидел, как водитель кладет рядом с собой барсетку с деньгами. На конечной остановке он схватил сумку и побежал. Пострадавший заметил его действия и стал звать на помощь. Рядом были сотрудники уголовного розыска территориального управления полиции, которые догнали и задержали грабителя.

18.05.2018grabchev

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленником оказался 21-летний киевлянин, ранее судимый за совершение грабежей и краж.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения – домашний арест. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в феврале в Петербурге 19-летний рецидивист убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал.

Также мы сообщали о случае, когда водитель маршрутки отдал вору багаж пассажирки во время путешествия из Черкасс в Харьков.
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Источник:

"Сегодня"

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