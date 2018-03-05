В Киеве патрульное авто врезалось в эвакуатор, есть пострадавшие

Сегодня, 11:13

Двое полицейских – водитель и пассажир – были срочно госпитализированы

 

Пострадали двое полицейских
Пострадали двое полицейских. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве на улице Бальзака 61 произошло ночное ДТП с участием полиции.

По словам свидетелей, на пустой дороге в три часа ночи патрульный автомобиль Toyota Prius, не тормозя, врезался в эвакуатор, пишет dtp.kiev.ua.

Пострадали двое полицейских – водитель и пассажир, которые не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали две "скорых", несколько патрулей полиции и СОГ.

По словам патрульных, их авто двигалось со скоростью около 50-60 км/ч.

Напомним, в декабре 2017 года в Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости врезалось в патрульный автомобиль Toyota Prius. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

В октябре 2017 года в Киеве на улице Кайсарова произошло двойное ДТП с пострадавшими с участием патрульной полиции. Вначале столкнулись Audi с Daewoo. Daewoo получил боковой удар, автомобиль отбросило на тротуар, пострадал водитель. Затем в авто наряда, оформляющего ДТП, на полной скорости врезался автомобиль Toyota Celika. Toyota Prius от удара отбросило в Audi. Все автомобили получили существенные повреждения.

Также в октябре прошлого года на одной из улиц Голосеевского района Киева патрульная полиция сбила пешехода. Патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода.
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