В Киеве патрульное авто врезалось в эвакуатор, есть пострадавшие

В Киеве на улице Бальзака 61 произошло ночное ДТП с участием полиции.

По словам свидетелей, на пустой дороге в три часа ночи патрульный автомобиль Toyota Prius, не тормозя, врезался в эвакуатор, пишет dtp.kiev.ua.

Пострадали двое полицейских – водитель и пассажир, которые не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали две "скорых", несколько патрулей полиции и СОГ.

По словам патрульных, их авто двигалось со скоростью около 50-60 км/ч.

Напомним, в декабре 2017 года в Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости врезалось в патрульный автомобиль Toyota Prius. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

В октябре 2017 года в Киеве на улице Кайсарова произошло двойное ДТП с пострадавшими с участием патрульной полиции. Вначале столкнулись Audi с Daewoo. Daewoo получил боковой удар, автомобиль отбросило на тротуар, пострадал водитель. Затем в авто наряда, оформляющего ДТП, на полной скорости врезался автомобиль Toyota Celika. Toyota Prius от удара отбросило в Audi. Все автомобили получили существенные повреждения.

Также в октябре прошлого года на одной из улиц Голосеевского района Киева патрульная полиция сбила пешехода. Патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода.