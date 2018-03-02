В Киеве патрульные случайно нашли подвал с наркотиками

Правоохранители искали драчуна, а нашли подвал со специально оснащенной комнатой для выращивания наркотических растений

В Киеве патрульные обнаружили средства для выращивания наркотических растений.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, ночью 2 марта инспекторы выехали на вызов о нанесении телесных повреждений мужчине на улице Малокитаевская (Голосеевский район). Во время поисков вероятного нападавшего патрульные увидели подвальное помещение, прилегающее к дому.

В подвале находилась специально оборудованная комната для выращивания наркотических растений. В помещении патрульные обнаружили 31 вазон с растениями неизвестного происхождения, а также ведра и пакеты с веществом растительного происхождения в неизмельченном и измельченном состоянии.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом. По предварительной информации, самого оборудования в специально оборудованной комнате выявлено на сумму более 200 тыс. гривен. Все обстоятельства выясняются.

Ранее в Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, пять участников которой в течение длительного времени продавали наркозависимым жителям столицы и области особо опасное наркотическое средство – метадон и сильнодействующие лекарственные средства – сонат и димедрол. Среди подозреваемых четыре женщины, включая ранее судимого за аналогичное преступление организатора.

Напомним, полицейские Киева задержали организатора и участников нарковечеринок. Злоумышленник устраивал гулянки с наркотиками и алкоголем на территории всей Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.