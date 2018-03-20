В Киеве перед Северным мостом сгорел автомобиль

В Киеве на проспекте Степана Бандеры, как ранее во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Почайнинская, 70, загорелся и получил значительные повреждения легковой автомобиль.

Видео с места событий опубликовало сообщество Киев Оперативный.

Масштабный пожар в первой полосе тушили по меньшей мере шесть спасателей ГСЧС.

Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас причина пожара не установлена. Как видно на видео, очаг огня был под капотом.

Ранее мы сообщали, что в Киеве сгорело несколько автомобилей "муниципальной полиции". 4 января в 0:40 спасатели получили сообщение о том, что в Оболонском районе на ул. Новоконстантиновской возник пожар.

Спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen. Уже в 1:12 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания автомобиля сгорели полностью.

Напомним, в декабре на обочине проезжей части дороги по пр. Маяковского, 28 в грузовом автомобиле Fiat Ducato возник пожар. Во время пожара получили ожоги 1-й степени лица и отравились продуктами горения два человека, которых госпитализировали в городскую больницу.

Также мы писали о случае, когда в Киеве на Южном мосту загорелся автомобиль.