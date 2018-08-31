В Киеве перевернулся грузовик с горячим асфальтом, есть пострадавший

Сегодня, 12:56

Автомобилисты объезжают разлившийся груз по встречной полосе и по крайнему правому ряду

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В пятницу, 31 августа, на Днепровской набережной произошло ДТП с участием грузовика. Машина перевернулась, а на проезжую часть вылился горячий асфальт. Авария случилась около 10:30, сообщает "Информатор".

Так, грузовик DAF ехал по Днепровской набережной в сторону Березняков. Возле поворота с улицы Здолбуновской машина перевернулась. На проезжую часть разлился груз, который перевозил автомобиль — горячий асфальт.  Все разлилось на две полосы в сторону Березняков, для проезда осталась только одна полоса. Автомобилисты объезжают по встречной и по крайнему правому ряду.

С травмами разной степени водителя грузовика госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны, их установит следствие. На месте работали пожарные, скорая и два экипажа патрульной полиции. Позже приехали коммунальные службы, чтобы расчистить дорогу.

По состоянию на 11:00 тянучки не было и машины свободно двигались в обе стороны. Однако, по данным онлайн-карты, в 12:00 образовалась пробка.

Напомним, на днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков, из-за участившихся случаев смертельных аварий на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.
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