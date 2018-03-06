В Киеве перевернулся военный броневик

Сегодня, 17:08

Данные о пострадавших уточняются

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП: на путепроводе возле метро "Нивки" опрокинулся военный броневик Cougar.

Данные о пострадавших уточняются, пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

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Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Там четко посередине моста на пол левой полосы огромная глыба льда. Спасибо коммунальщикам. Так вот, наверное, имея справа помеху, въехал в эту глыбу и опрокинулся", – предполагает в комментариях Evgen Gorelov.

Напомним, в конце февраля в Киеве произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и эвакуатора, перевозившего авто Geely. Авария случилась под съездом с Дарницкого моста на правом берегу Днепра. Daewoo Lanos врезался в эвакуатор и перевернулсяПо словам водителя Daewoo, он двигался в крайней правой полосе и не увидел припаркованный эвакуатор, поскольку тот стоял без включенных аварийных фонарей. Водитель пытался избежать столкновения, но на скользкой дороге машину понесло и он все равно врезался в заднюю часть грузовика, после чего Daewoo перевернулся.

Ранее мы сообщали, что под Киевом фура слетела в кювет и перевернулась на бок. Автомобиль поднимали с помощью трактора.

Напомним, в ночь на пятницу, 12 января, под Киевом произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля Hyundai Getz двигался из г. Ирпень в направлении Киева. По неизвестным причинам потерял управление, машина съехала с дороги в кювет, врезалась в несколько деревьев и перевернулась на крышу. Водитель погиб на месте.
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