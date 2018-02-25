В Киеве писателей возмутила оскверненная могила Леси Украинки

Глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский сообщил об очередном вопиющем случае, который произошел в столице: неизвестные снова обворовали памятник на могиле знаменитой писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище. Исчезли бронзовые гирлянды, которые украшали постамент. Пропажу заметили как раз накануне дня рождения Леси Украинки, который отмечают 25 февраля.

"Как и в предыдущие годы к могиле Леси Украинки на Байковом кладбище пришли писатели, сотрудники Публичной библиотеки имени Леси Украинский, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе – от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри. Чья рука осквернила память гениальной Леси?" – написал Сидоржевский на своей странице в Facebook.

По его словам, руководство Национального союза писателей Украины готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование этого преступления. Также планируют обратиться в Министерство культуры Украины с просьбой о восстановлении памятника.

Напомним, о пропаже бронзовых элементов с могилы Леси Украинки сообщали уже неоднократно. В последний раз – в апреле 2017 года.

Фото: соцсети

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