В Киеве по дороге домой с работы пропал молодой мужчина – СМИ

Сегодня, 17:34

С родными мужчина был на связи до 20:30 понедельника

 

Мужчину ищут. Фото: kiev.informator.ua
Мужчину ищут. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на станции метро "Васильковская" пропал Андрей Анатольевич Забудский. Связь с мужчиной оборвалась по дороге с работы.

Как пишет "Информатор" со ссылкой на родственников пропавшего, в понедельник, 21 мая, Андрей Забудский 1988 года рождения вышел с работы в районе станции метро "Васильковская".

С родными мужчина был на связи до 20:30. Возвращаясь домой, он общался с матерью и женой по телефону. После 21:00 связь с мужчиной оборвалась – телефон оказался отключенным.

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Фото: kiev.informator.ua

Семья Андрея составила его примерный маршрут с работы: улица Казацкая, 122, станция метро "Васильковская", "Голосеевская", Одесская площадь, остановка маршруток в село Тарасовка (Киево-Святошинский район).

Приметы: рост — 170 сантиметров, крепкого телосложения, волосы короткие русые. На левом запястье есть небольшая татуировка. В день пропажи носил синюю кепку. Родственники обращаются к жителям города с просьбой сообщить им о местонахождении пропавшего. Сообщить информацию можно по номерам (050) 461-21-39, (093) 791-95-25 или 102.

Ранее мы сообщали, что разыскивается Тышкевич Бронислав Павлович, 03.03.1939 года рождения, житель Киева. Последний раз его видели 15 мая около 19:00 часов возле дачного дома в пгт. Глеваха. У пропавшего плохая память, мужчина страдает болезнью Альцгеймера.

Также мы сообщали, что в Украине пропал мужчина из Чернигова, который ехал в поезде в Киев. Об этом в Facebook сообщила жена пропавшего Марианна Гнатюк.
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