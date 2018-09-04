В Киеве погиб пассажир, которого вытолкнули из маршрутки

Мужчина ударился головой об асфальт и умер в "скорой" по дороге в больницу

В столице во время конфликта в маршрутке пассажир толкнул своего оппонента, из-за чего тот, потеряв равновесие, выпал из салона. Мужчина сильно ударился, упав лицом на асфальт, и умер в карете скорой помощи по дороге в больницу, сообщает ГУ НП Киева.

Трагический инцидент произошел на Большой Кольцевой, правоохранителей вызвали на место, сообщив, что там лежит человек без сознания. Подробности происшествия сообщили свидетели. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

Тем временем, второго участника конфликта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 43-летний уроженец Житомирской области.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве пассажирка маршрутки выпала на ходу, когда водители двух автобусов устроили гонки.

Ранее мы сообщали о случае, когда во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие произошло в час пик, когда эта маршрутка битком набита пассажирами.

Напомним, в марте мы сообщали, что на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь). В маршрутке отвалилась задняя дверь.



