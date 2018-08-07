В Киеве полицейские разоблачили онлайн-порностудию

Сегодня, 11:30

На студии "работали" шесть моделей, одну из девушек задержали


Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

В Святошинском районе Киева полицейские разоблачили онлайн-порностудию, которая занималась съемкой видео порнографического характера и его сбытом в интернете. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.  

"Мы установили, что в порностудии, организованной злоумышленниками, за денежное вознаграждение "работали" шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от 3000 до 5000 долларов США", –  рассказал и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Во время обысков по адресам расположения студии в Святошинском районе и места жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников, изъяли доказательства преступной деятельности. Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следователи начали уголовное производство по части третьей статьи 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Им грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – добавил Гаврилюк.

Не так давно в Киеве сотрудники полиции разоблачили порностудию, которая разместилась в съемной квартире, где шестеро "сотрудниц" были моделями в съемках нелегального видео.

Напомним, ранее в Днепре копы разоблачили бордель, который действовал в арендованной квартире.
Киев, полиция, порностудия, разоблачение

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