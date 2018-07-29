В Киеве полицейский умышленно распылил газ в глаза журналисту, тот успел заснять все на фото

Национальный союз журналистов Украины требует проведения немедленного служебного расследования факта применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого 28 июля в Киеве в ходе столкновений полиции и "Национальных дружин" из-за застройки в одном из спальных районов Киева.

О факте неправомерной агрессии полицейского фотокорреспондент Associated Press сообщил в сети Facebook, а фото нападавшего предоставил в распоряжение Национального союза журналистов Украины.

Сотрудник полиции, несмотря на то, что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента, отметили в НСЖУ.

"Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило", – утверждает Лукацкий.

Пострадавший фотожурналист успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку, ему была оказана первая помощь, журналисту промыли глаза, осмотрели врач "скорой".

Согласно сообщению НСЖУ, заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерное применение спецсредств журналист не подавал.

"К сожалению, мы фиксируем уже очередное проявление агрессии правоохранителей против журналистов. Но при этом журналистскому сообществу неизвестны результаты предыдущих расследований – ни служебных, ни уголовных. Мы понимаем все сложности Национальной полиции при реагировании на беспорядки, но требуем неприкосновенности и защиты журналистов, выполняющих свой профессиональный долг", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В Союзе подчеркивают, что, согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, который заключает НСЖУ совместно с партнерами, в первом полугодии текущего года зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов, из них 7 инцидентов, когда в нападениях на работников СМИ обвиняют полицейских или сотрудников других силовых ведомств.

Как сообщалось, украинский журналист Асеев, которого уже год держат в неволе боевики так называемой "ДНР" за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку.

Не так давно в Кривом Роге за нападение на журналиста полиция открыла уголовное производство.

А в Беларуси, прокуратура просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галка, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе