В Киеве полиция накрыла бордель в квартире
Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа
Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве полицейские разоблачили очередной дом разврата.
Как сообщили в ГУ НП в столице, получив оперативную информацию о работе борделя на улице Большой Васильковской, оперативники совместно с работниками Голосеевского управления полиции провели санкционированный обыск.
Правоохранители задержали работников заведения и организатора – 25-летнюю уроженку Сумской области, которая сняла квартиру и поставила в ней кровати. Затем она подыскала девушек, которые предоставляли мужчинам интимные услуги за деньги. Бордель был замаскирован под салон эротического массажа. При этом организатор активно рекламировала его в интернете, где в основном и искала клиентов.
Правоохранители выяснили, что в квартире "работали" пять женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. В отношении них работники полиции составили протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части второй статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения организатору грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили группу сутенеров, которые организовали притон в центре столицы.
Также в Киеве правоохранители разоблачили организаторов интимного бизнеса. Преступную группу возглавляли дядя с племянницей.
Кроме того, мы сообщали, что полиция разоблачила международную преступную группу сутенеров с ежемесячным доходом в полмиллиона гривен.