В Киеве полиция накрыла бордель в квартире

Сегодня, 15:52

Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа

 


Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пять женщин в возрасте от 20 до 30 лет за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские разоблачили очередной дом разврата.

Как сообщили в ГУ НП в столице, получив оперативную информацию о работе борделя на улице Большой Васильковской, оперативники совместно с работниками Голосеевского управления полиции провели санкционированный обыск.

Правоохранители задержали работников заведения и организатора – 25-летнюю уроженку Сумской области, которая сняла квартиру и поставила в ней кровати. Затем она подыскала девушек, которые предоставляли мужчинам интимные услуги за деньги. Бордель был замаскирован под салон эротического массажа. При этом организатор активно рекламировала его в интернете, где в основном и искала клиентов.

Правоохранители выяснили, что в квартире "работали" пять женщин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. В отношении них работники полиции составили протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части второй статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения организатору грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили группу сутенеров, которые организовали притон в центре столицы.

Также в Киеве правоохранители разоблачили организаторов интимного бизнеса. Преступную группу возглавляли дядя с племянницей.

Кроме того, мы сообщали, что полиция разоблачила международную преступную группу сутенеров с ежемесячным доходом в полмиллиона гривен.
проститутки, проституция, бордель, путаны, сводничество, интимные услуги
Источник:

"Сегодня"

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