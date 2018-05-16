В Киеве полиция поймала грабителя и ищет его жертву

Необычное происшествие произошло во вторник на просп. Соборности в Днепровском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, в 15:30 на остановке общественного транспорта возле дома №13 ограбили женщину.

"Работники уголовного розыска увидели, как мужчина подбежал к женщине, сорвал с ее шеи цепочку и побежал во дворы. Оперативники сразу бросились следом и в нескольких кварталах задержали правонарушителя. Золотое украшение обнаружили в его кармане. Но потерпевшая покинула место происшествия, не оставив своих координат и не написав заявления", – рассказали в ГУ НП Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы. За совершенное ему грозит до шести лет заключения по ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины.

"Но без официального заявления потерпевшей правоохранители не смогут привлечь злоумышленника к ответственности. Поэтому полиция просит женщину обратиться к Днепровского управления полиции по адресу: ул. Красноткацкая, 2, или позвонить по телефонам: 559-51-85, 559-15-37, 067-650-69-23", – сообщают в Главном управлении Нацполиции в Киеве.

Как мы писали ранее, на улице Лукьяновская женщину ограбил фальшивый курьер.

Напомним, ранее в Киеве на бульваре Гашека иностранец ограбил автомобиль жителя столицы.