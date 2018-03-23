В Киеве полиция задержала насильника: мужчина напал на свою жертву на улице

В Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей. Преступник напал на свою жертву на улице Заветная в Соломенском районе и "удовлетворил свою страсть неестественным способом", – передает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции.

Преступник был задержан нарядом патрульной полиции на следующий день. Как стало известно, это 44-летний житель одной из областей Украины.

Отметим, что Заветная – небольшая улочка, которая находится в частном секторе.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании. За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, были поляк и трое украинцев. Отмечается, что массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в Беджиховой под г. Польковице в Нижней Силезии.

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