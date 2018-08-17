В Киеве полиция задержала возле стройки 40 "титушек"

Сегодня, 12:12

У спортивных парней были дубинки и оружие

Столичные полицейские предупредили конфликт возле стройки в Дарницком районе, сообщает ГУ НП столицы.

Так, во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства.

Эту информацию патрульные сразу передали в дежурную часть полиции Киева. Чтобы предупредить возможные правонарушения, на место происшествия направили спецназ и наряды патрульных. Также по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции.
Как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

"На месте мы увидели, что у них есть спецсредства – щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставили к управлению полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте ", – отметил и.о начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

Напомним, в Вишневом между активистами и представителями застройщика возник конфликт из-за строительства высоток. Люди сломали забор и подожгли его, а также пытались трактором засыпать котлованы.
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Источник:

"Сегодня"

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