В Киеве понятой во время обыска похитил 20 тысяч гривен

В Киеве задержали понятого, который во время обыска украл 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Интересный случай произошел вчера. Во время проведения одного из болеечем 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он "не растерялся": во время обыска в квартире похитил 20 тысяч гривен", – отметил замглавы Нацполиции.

Аброськин сообщил, что в четверг сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали членов организованной преступной организации, которые зарабатывали миллионы гривен на продаже украинцам лекарственных препаратов от всех болезней. Доверчивые граждане покупали эти "лекарства" с надеждой на чудо. Стоимость этих препаратов составляла от одной до пяти тысяч долларов США.

Когда правохранители проводили обыски, понятой успел похитить 20 тысяч гривен. Установить виновника помогла видеозапись, которая проводилась во время следственных действий.

Теперь бывший понятой находится в СИЗО, ему угрожает тюремный срок.

Ранее мы писали о случае, когда в Киеве мужчина украл коляску у ребенка-инвалида. Кража произошла 15 декабря на улице Малышко, 15. "Понятно, что лица не видно, но может кто-то опознает по одежде и повадкам?" - говорится в сообщении.

Напомним, полицейские Киевской области задержали четырех "николайчиков", которые поздно вечером незаметно проникли через окно в одно из домов Васильковского района. Вместо того чтобы положить подарки под подушки хозяевам, парни похитили крупную сумму денег в долларах США, горные велосипеды, автомобильные колеса и другое имущество.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, все злоумышленники – жители Киевской области в возрасте от 27 до 34 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве правоохранители задержали женщину, которая пыталась украсть в магазине Днепровского района дубленку.