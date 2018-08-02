В Киеве посреди дороги нашли гранату – новые подробности

Из-за страшной находки трамваи не ходили больше часа

На Подоле вчера днем произошло серьезное происшествие. Напротив дома №23 на Верхнем Валу, рядом с "Житним рынком" прохожие обнаружили гранату.

По словам киевлян, взрывное устройство лежало в щели возле тротуара на бульварной части. "Такое ощущение, что гранату специально спрятали", — говорят люди.

На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа, патрульные и взрывотехники.

"Предмет похож на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу. Устанавливаем, кто оставил боеприпас, решается вопрос об открытии уголовного производства", — сообщили в столичной полиции.

В целях безопасности правоохранители перекрывали движение по улицам Верхний и Нижний Вал на участке от улицы Константиновская до Житнеторжская. Из-за этого на многих соседних улицах образовались огромные пробки. Более часа не ходили и трамваи.

"С 14:00 до 15:20 было заблокировано движение по маршруту №18 в районе "Житнего рынка", — сообщили в "Киевпастрансе".

Напомним, в ночь воскресенье, 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Предположительно, взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.