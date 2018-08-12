В Киеве поймали банду воров-иностранцев

В Киеве оперативники задержали группу воров, сообщает ГУ НП Киева.

Так, около 16:30 в Соломенском районе столицы трое мужчин зашли в магазин по продаже ковров. Злоумышленники, воспользовавшись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и уехали на своем автомобиле.

"Едва правоохранители узнали, что совершено преступление, начали преследование подозрительной группы мужчин. В нескольких кварталах от места происшествия оперативники заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали их", – сообщил начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска столичной полиции Виталий Отрудько.

Задержанные – иностранцы, 1975, 1976 и 1983 рождения, двое из них – ранее судимые за имущественные преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на улице Грушевского грабитель выхватил у киевлянина сумку с личными вещами и деньгами. Однако при попытке побега нарушитель сломал ногу, и его задержали правоохранители, находившиеся неподалеку.

Также мы писали о том, что недавно два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.



