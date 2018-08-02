В Киеве поймали блогера, который прыгал по машинам и поливал их краской ради смешного видео

В Киеве прохожий стал свидетелем того, как молодой человек на бульваре Дружбы Народов обливал краской припаркованные автомобили и прыгал по ним. Прохожий вызвал на место полицию, сообщили в ГУ НП столицы.

Правоохранители, которые находились неподалеку, сразу отреагировали на вызов и задержали нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. Его доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. Парень рассказал полицейским, что он блогер и снимал видео для своей страницы в соцсети.

Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность молодого киевлянина к совершению хулиганских действий. Полицейские приняли заявления у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного действиями злоумышленника ущерба устанавливается.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Блогера отпустили под личное обязательство.

Ранее ради съемок на Почтовой площади сотрудники одной из столичной студий повредили ограду, которая защищает пешеходную зону от "героев парковки".

Напомним, недавно в Святошинском районе съемочная группа устроила "ДТП на остановке". Люди подумали, что авария настоящая.