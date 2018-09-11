В Киеве поймали иностранца, который пытался подкупить пограничников

Сегодня, 16:40

Мужчина предлагал взятку в 500 долларов США за возможность попасть в Украину

Фото: Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Правоохранители аэропорта "Борисполь" задержали 40-летнего гражданина Узбекистана. Иностранец, прибывший в Украину по частным делам, во время разъяснения причин отказа в пересечении государственной границы Украины, пытался положительно решить вопрос, предложив пограничникам взятку в 500 долларов США, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. О его задержании сообщили в посольство Узбекистана и консульский отдел МИД Украины.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в июле в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали 36-летнего гражданина республики Бангладеш, который пытался незаконно попасть на территорию Украины. 

Не так давно в Закарпатской области, на пункте пропуска "Чоп",украинские пограничники задержали гражданина Марокко, который пытался нелегально попасть в Европу.

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.
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Источник:

"Сегодня"

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