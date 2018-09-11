В Киеве пожарные спасли ребенка, который застрял на дереве

Мальчик зацепился ногой и повис на высоте метра над землей

В столице спасатели освободили мальчика, застрявшего на дереве. Инцидент с ребенком произошел на ул. Чернобыльской вечером, возле дома 10-Б, сообщили в ГСЧС Киева.

Как оказалось, мальчик 2011 года рождения игрался на дереве и застрял одной ногой на нем на высоте метра от земли.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента и спасательной веревки освободили ногу ребенка из "ловушки" и сняли его с дерева на землю.

Ранее, в апреле, необычный случай произошел в Днепровском районе. 13-летний мальчик застрял между гаражом и деревом: сам выбраться ребенок не смог, его освобождали спасатели.

Также спасатели сняли с дерева (ул. Жукова, 21-а) черно-белого кота, который прыгнул на ветки тополя с окна девятого этажа и три дня просидел на верхотуре.

А в Киевской области помощь понадобилась 11-летнему школьнику, который забрался на крышу заброшенного недостроенного здания и не смог сам с нее спуститься.

Спасатели с помощью автолестницы достали ребенка. Также на место происшествия прибыли патрульные, которые провели воспитательную беседу с подростком и его мамой.