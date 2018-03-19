В Киеве произошел взрыв в подъезде дома

Между хозяином одной из квартир и неизвестными произошел конфликт

В подъезде многоэтажки в Оболонском районе Киева произошел взрыв.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

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Установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно – осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности, общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Ранее в полиции Киевской области сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в селе Новые Петровцы Вышгородского района. Напомним, как сообщала "Сегодня", 63-летний мужчина бросил в частный дом гранату. В результате взрыва пострадали трое его одноклассников (выяснили, что один из них был работодателем злоумышленника и конфликт произошел именно между ними). В полиции рассказывают, что один из них умер в больнице.