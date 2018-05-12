В Киеве произошла массовая драка: опубликовано видео

Сегодня, 13:02

В потасовке принимали участие около 20 человек

Скриншот
Скриншот

В ночь на 12 мая в историческом центре Киева – на Подоле – произошла массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около трех часов ночи на перекрестке улиц Хорива и Межигорской. Как сообщили очевидцы, к компании, которая общалась, стоя возле бара, подошли семь человек спортивного телосложения, от которых пахло алкоголем, и начали провоцировать конфликт.

В течении 20 минут отдыхавшие пытались успокоить парней, но те были настроены решительно и все-таки затеяли драку, избив трех человек. Проезжавший полицейский патруль спугнул "спортсменов", и они убежали в темные дворы.

Через 30 минут нападавшие снова вернулись к заведению и попытались продолжить конфликт. Копы вызвали подкрепление и через 7-10 минут на место событий прибыло еще три экипажа патрульных и полиция охраны.

Драка переместилась на проезжую часть, а полицейские, чтобы развести стороны конфликта, применили дубинки, при этом всячески стараясь пресечь новые стычки. В результате обе стороны писать заявления отказались.

Напомним, ранее массовая драка произошла на Крещатике, где словесная перепалка вылилась в масштабную драку, участники которой использовали мебель с летней площадки кафе.

Также мы сообщали, что под Киевом во время празднования Пасхи произошла смертельная драка. Правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы, который убил отдыхающего двумя ударами ножа. 

"Вблизи села Черногородка во время празднования Пасхи между двумя соседними компаниями, которые отдыхали в лесу, возник конфликт. Словесная перепалка перешла в драку между двумя парнями. В результате 26-летний киевлянин схватился за нож и нанес два проникающих ранения в область сердца 24-летнему местному жителю", – сообщают в ГУ НП Киевской области.
Киев, драка, массовая драка

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киеве есть много мест, где можно покататься на велосипеде

Катаемся по Киеву: где можно взять на прокат велосипед

Вчера, 16:03

Мы собрали список пунктов проката, которые находятся возле популярных для "покатушек" мест

Происшествия

В Киеве застрелили мужчину, полиция разыскивает преступника

Вчера, 03:44

В Святошинском районе столицы произошло убийство молодого мужчины
Загрузка...

Происшествия

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Здание Апелляционного суда в Киеве "заминировали" мылом

Вчера, 02:12

В "заминированном" Апелляционном суде в Киеве нашли муляж бомбы - привязанное мыло к телефону

Запад

Фото: dpchas.com.ua

Драка в кинотеатре во Львове: стали известны подробности

10 Мая, 22:34

Это был последний ночной сеанс в кинотеатре, зрителей - всего тридцать, за 20 минут до конца фильма поднялся скандал
Загрузка...