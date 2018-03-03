В Киеве произошла стрельба: один человек получил ранение

Сегодня, 18:30

Злоумышленника разыскивает полиция

Фото: kordon.org.ua
Фото: kordon.org.ua

В Святошинском районе Киева на бульваре Вернадского произошла драка между двумя мужчинами с последующей стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет – и ранил мужчину в ногу", – говорится в сообщении.

Пострадавшего с ранениями бедра госпитализировали. На данный момент мужчина находится под наблюдением врачей: его жизни ничего не угрожает.

В свою очередь оперативники начали розыск правонарушителя.

"По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно задержанный в селе Залесье Броварского района Киевской области бывший участник АТО Леонид Кондратюк устроил стрельбу по людям из-за конфликта с соседом.

Также ранее в Харькове мужчина стрелял по врачам и спустил собак на копов.
Киев, драка, стрельба, раненый

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