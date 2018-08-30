В Киеве произошло масштабное "скоростное" ДТП

В Киеве на проспекте Комарова на участке дороги длинной 50 метров произошло сразу два ДТП.

Участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообществе отмечают, что причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителями автомобилей.

фото dtp.kiev.ua

"Проспект Комарова, перед перекрестком с улицей Героев Севастополя, первое ДТП белые, второе которые не соблюдали скоростной режим", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.







