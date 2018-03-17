В Киеве произошло жестокое убийство

Сегодня, 02:06

В Подольском районе столицы убили мужчину


Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

В пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киева в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия, сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Согласно сообщению, мужчину обнаружили около 22:30 на улице Туровской.

"Он находился с явными признаками насилия – был весь в крови и с побитой головой", – говорится в сообщении.

На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался.

По предварительной информации, убитый – мужчина средних лет.

На месте работали медики и дежурили патрульные. Но обе службы отказались комментировать происшествие. Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи.

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Ранее мы сообщали, что жуткое убийство произошло в Фастове Киевской области. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, неизвестный нанес больше десяти колото-резанных ран 43-летней местной жительнице, частному предпринимателю. Правоохранители разыскивают злоумышленника и свидетелей.

Установили, что погибшая – мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить удары ножом.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.
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