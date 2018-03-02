В Киеве пропал молодой мужчина

В Киеве разыскивают 25-летнего Максима Нестулю. Мужчина пропал в ночь на 28 февраля.

Как пишет "Информатор", Максим живет в пгт Ворзель. В 2:00 он сообщил, что сел в такси и едет домой. При себе у мужчины были деньги. После исчезновения никакой информации от него больше не поступало, рассказала жена пропавшего — Ольга.

Приметы: рост — 182 сантиметра, на одной руке — часы и обручальное кольцо, на второй — серебряные кольцо и цепочка, шрам на правом колене.

Фото: kiev.informator.ua

Был одет: в черную куртку (с белой надписью на капюшоне), синие джинсы, черную шапку и черный шарф-хомут, на плече была сумка.

Если у вас есть какая-либо информация о мужчине, обращайтесь по телефону: (063) 807-62-73 (Ольга).

Ранее необычный случай произошел в Оболонском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, от бабушки сбежал четырехлетний внук по имени Саша. Ребенка удалось разыскать.

Также мы сообщали, что стали известны подробности нашумевшей истории с исчезновением двух девочек-подростков в Киеве, которые ушли выгуливать собак на Троещине и не вернулись вовремя домой. Как оказалось, школьницы – 10-летняя Вероника Пивень и 12-летняя Анжелика-Мария Брусова – решили какое-то время провести в пустующей квартире, оставшейся после смерти бабушки одной из них.