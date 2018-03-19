В Киеве пропала юная блондинка

Сегодня, 10:29

Несовершеннолетнюю Диану Белецкую разыскивает Оболонское управление полиции

 

Девушку разыскивают. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv
Девушку разыскивают. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщается на странице в Facebook Службы розыска детей ГУНП в Киеве, в Оболонском районе исчезла несовершеннолетняя Белецкая Диана Игоревна, 2003 г.р.

"При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", – говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Напомним, в Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти 13-летней девочки. По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в 12:30 в Святошинском районе у дома на проспекте Победы работники ювенальной превенции нашли мертвой девушку, которую более суток разыскивали как без вести пропавшую.

Потерпевшая – местная жительница, 2005 года рождения. В четверг в Святошинское управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь ушла около 17:00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона у девочки при себе не было.

Ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время у недостроя на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку.
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Источник:

"Сегодня"

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