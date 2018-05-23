В Киеве пропала юная лицеистка

В Киеве пропала девочка по имени Мария Ковган, 2006 года рождения.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, Мария вышла из лицея примерно в 13:00 и шла через парк на Житомирской домой, на улицу Уборевича. Парк – последнее известное ее местоположение.

Была одета в темно-синий пиджак, серую рубашку и темные штаны.

Если у вас есть информация о девочке, пожалуйста, сообщите по номеру 063 326 41 99 Юля (мама) или на номер 102.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: киевлянам рассылают смс, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

По статистике правоохранителей, ежедневно в Украине принимают в среднем около двух десятков заявлений об исчезновении несовершеннолетних.

"Количество обращений растет: по сравнению с прошлым годом заявлений стало больше примерно на 20%", — рассказала "Сегодня" начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб.

К счастью, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Для того, чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться со своими детьми и интересоваться их жизнью.

Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону 102, и не следует пугать полицией маленьких детей.