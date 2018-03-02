В Киеве прорвало трубу, водой залило дворы

В "Киевводоканале" сообщили, что от водоснабжения отключены пять домов по ул. Героев Днепра

На Оболони в столице произошло коммунальное ЧП.

Как сообщает в Facebook киевлянка Ольга Богачевская, возле станции метро "Героев Днепра" произошел прорыв трубопровода, из-за чего затопило дворы, а в квартирах отключили воду.

"Затоплены подходы к подъездам, подтоплены авто, и пакетики с мусором свободно путешествуют по стремительным течениям", – пишет девушка.













Фото: vodokanal.kiev.ua

Фото: vodokanal.kiev.ua

Фото: vodokanal.kiev.ua

Фото: vodokanal.kiev.ua

Фото: vodokanal.kiev.ua

Фото: vodokanal.kiev.ua

Как сообщается на сайте "Киевводоканала", в 9:01 в Главную диспетчерскую поступила заявка об аварии по адресу ул. Северная, 16 в Оболонском районе. В 9:10 на место аварии выехала бригада. В результате обследования было обнаружено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, из-за которого произошла большая утечка воды.

"Проведение работ затруднено из-за большого слоя снега на месте аварии. На данный момент утечка локализована", – говорится в сообщении.

От водоснабжения отключены пять домов по ул. Героев Днепра. Есть необходимость откачать воду из колодцев и выполнить переключение.

Напомним, 15 февраля на улице Лятошинского в Голосеевском районе произошла серьезная коммунальная авария. Здесь прорвало трубу, в результате чего вся проезжая часть "ушла под воду".

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