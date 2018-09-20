В Киеве требовали люстрировать чиновников времен Януковича

В Киеве состоялась акция протеста против продолжающих работать чиновников времен беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает "Народная правда".

Отмечается, что несколько чиновников трудятся в Национальной академии управляющих кадров культуры и искусств Украины. Как рассказали митингующие, Максим Луцкий, Михаил Кулиняк и Сергей Иванов были функционерами двух министерство – культуры и образования во времена Януковича. Эти же лица причастны к коррупционным схемам и являются носителями "русского мира".

В частности, Луцкий был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, занимал должность проректора НАУ, дружит с такими беглецами, как Дмитрий Табачник и Ренат Кузьмин. Иванов известен по скандальному назначению в сентябре 2010 года исполняющим обязанности ректора Национального университета пищевых технологий. Протестующие требовали от министра культуры Украины Евгения Нищука люстрировать эту троицу.

Напомним, суд назвал дату выступления Януковича с "последним словом" – в 10 часов утра 12 октября. При этом судья обязал экс-президента выступать без посредничества российских властей.

Вместе с тем, 18 сентября в Киеве "заминировали" суд, рассматривающий дело Януковича. Посетителей эвакуировали из здания.