В Киеве пьяная компания ездила по городу в разбитой машине и устроила драку с полицией

Патрульные заметили автомобиль Opel Vectra, у которого было разбито лобовое стекло

В ночь 24 июля в Киеве на Воздухофлотском проспекте патрульные задержали трех буйных мужчин в разбитой машине, сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 23:45. Во время патрулирования города сотрудники полиции заметили автомобиль Opel Vectra, у которого было разбито лобовое стекло. В машине находились четверо мужчин, все они, включая водителя, были пьяны. При проверке документов пассажиры вели себя агрессивно и мешали сотрудникам полиции.

В результате были задержаны двое пассажиров, они пытались драться с правоохранителями. Также на водителя автомобиля был составлен протокол за езду в нетрезвом состоянии. Проходить тест на драгер мужчина отказался.

Самых активных доставили в районное управление полиции, а Opel эвакуировали на штрафплощадку. По какой причине водитель выехал на таком автомобиле и что с ним произошло — неизвестно.

Ранее драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.

Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому обоих пришлось задержать, применив силу.

Ранее в Харькове вечером в воскресенья, 15 июля, 15 машин патрульной полиции устроили погоню за пьяным водителем, который в итоге попал в ДТП.

Также мы писали о том, что полицейские останавливали выпившего голову Перечинской райгосадминистрации за несколько минут до того, как он совершил смертельную аварию в Перечине, однако отпустили.