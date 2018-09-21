В Киеве пьяный мужчина избил врача "скорой" и напал на патрульных

В Киеве нетрезвый мужчина избил врача скорой помощи и напал на прибывших на вызов патрульных. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Facebook.

Как выяснилось, вечером мужчина с его другом употребляли алкоголь. Из-за сильного опьянения они лежали на траве среди улицы и уснули. Неравнодушные граждане, проходившие мимо, вызвали скорую помощь.

Когда медики прибыли на место, один из мужчин набросился на женщину-врача. Дебошир сначала бил медика, а потом начал таскать ее за волосы. Пострадавшая вызвала полицию, но и на прибывших правоохранителей мужчина также набросился. При задержании дебошир повредил руку патрульному.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая оформляла данное событие. Юрия задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", – отмечает сообщество.

Напомним, ранее в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти.