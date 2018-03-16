В Киеве пьяный мужчина "заминировал" Верховную Раду

В Киева мужчина сообщил о заминировании Верховной Рады.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании парламента. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

Правоохранители выяснили, что в полицию звонил со служебного телефона человек, который пользовался этим номером по работе. Он – уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией.

Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в феврале в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Недавно мы писали о похожем случае. В Киеве поймали "минера" Конституционного суда. 39-летний безработный якобы заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.

Также мы сообщали о том, что в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.