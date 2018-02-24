В Киеве пьяный водитель врезался в заправку: появилось видео

Сегодня, 18:26

Мужчина пытался убежать с места происшествия – его задержали свидетели

В Киеве пьяный водитель врезался в заправку: появилось видео

В Киеве на Севастопольской площади пьяный водитель на высокой скорости въехал в колонку АЗС. Видео инцидента опубликовало сообщество dtp.kiev.ua. 

Отмечено, что мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.

Напомним, что сегодня в Киеве автомобиль Mitsubishi "вылетел" на встречную полосу и врезался в MerсedesВ результате аварии пострадали четыре человека.

Также сегодня под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали. 

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.
Киев, ДТП, авто, азс

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