В Киеве пьяный водитель запихивал деньги в карман патрульного

Сегодня, 17:11

Мужчина пытался дать взятку правоохранителям

 


Водитель пытался дать взятку правоохранителю. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Водитель пытался дать взятку правоохранителю. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Водитель пытался дать взятку правоохранителю. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, который пытался дать им взятку.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, 1 марта, около 23:00, экипаж патрульных остановил для проверки автомобиль Chery Amulet с повреждениями, характерными для ДТП.

У водителя автомобиля были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина и сам признался, что употреблял спиртные напитки, но от прохождения проверки на состояние опьянения отказался.

Водитель неоднократно обращался к полицейским с предложением решить этот вопрос "по-другому", однако получил четкий ответ – правонарушение фиксируется согласно действующему законодательству.

Когда патрульные составляли на водителя админпротокол, он подошел к служебному автомобилю и положил в карман куртки инспектора 1500 гривен. Патрульный пытался схватить мужчину за руку, однако тот начал убегать. Полицейский догнал нарушителя и надел на него наручники.

Для фиксации происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу: в действиях мужчины были признаки уголовного преступления по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Инспекторы составили на водителя админматериалы по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст.126 (Управление без соответствующих документов). Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Деньги изъяты и приобщены к материалам дела. Водитель доставлен в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Киеве нетрезвый водитель пытался предложить взятку патрульному в размере его месячной зарплаты.

Напомним, в Киеве разоблачили на взятке одного из заместителей начальника Киевской городской таможни.
взятка, пьяный водитель, патрульные, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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